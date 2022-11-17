Samsung Galaxy S23 будет представлен в нескольких версиях

Вчера компания Qualcomm официально анонсировала мобильный процессор флагманского уровня Snapdragon 8 Gen 2, который обладает достаточно приличной производительностью и при этом более энергоэффективен, нежели флагман прошлого поколения. И, естественно, многие компании сразу анонсировали свои решения на грядущем процессоре, но без деталей, и в тот же вечер в бенчмарках был замечен Samsung Galaxy S23 на базе Snapdragon 8 Gen 2. Теперь же инсайдеры сообщают, что такой смартфон будет представлен только для рынка Европы — это будет уникальная и более производительная версия смартфона новой линейки, тогда как в других регионах будет использоваться более доступная версия флагмана. Это звучит достаточно странно и на самом деле нам верится с трудом.

Дело в том, что выпускать флагман в нескольких комплектациях — крайне невыгодно для самого производителя, так как ему нужно распределять мощности для нескольких моделей и обычно это заканчивается достаточно плохо. Скорее всего, в линейке Samsung Galaxy S23 будет три модели смартфонов, одна из которых получит процессор нового поколения. К примеру, это может быть модель Ultra, которая обладает внушительной производительностью, но при этом и стоит заметно дороже других моделей в линейке. Будем ожидать официальной информации по этому вопросу и после официальной презентации уже будет ясно, как именно производитель решил использовать флагманский чип следующего поколения в своих новых смартфонах.