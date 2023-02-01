Samsung Galaxy S23 оценен в 800 долларов

Компания Samsung, как и предполагалось, представила флагманские смартфоны Galaxy S23 и Galaxy S23+, которые оценены от 800 и от 1050 долларов соответственно. Базовую модель оснастили 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и кадровой частотой от до 120 Гц, разогнанным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной и от 128 до 512 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 3900 мАч и поддержкой 25-Вт проводной зарядки, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 12 Мп, защитой от воды и пыли (степень IP68), поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также предустановленной ОС Android 13 с надстройкой One UI 5.1.

Galaxy S23+ отличается 6,6-дюймовым экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.