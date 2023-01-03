Samsung Galaxy S23 получит 256 ГБ памяти в базе

Заслуживающий доверия информатор Ахмед Квайдер поделился подробностями о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra. Утверждается, что все модели получат на выбор 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти. Что до оперативной памяти, то младшим моделям достанется 8 ГБ оперативной памяти, а Galaxy S23 Ultra – 12 ГБ. Ранее тот же инсайдер сообщил, что смартфоны серии Samsung Galaxy S23 оснастят дисплеями с одинаковой пиковой яркостью – 1750 кд/м2.

Также по данным Ice Universe, Samsung Galaxy S23 получит аккумулятор ёмкостью 3900 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт, Samsung Galaxy S23 Plus – батарею на 4700 мАч и 45-Вт зарядку, а Samsung Galaxy S23 Ultra – АКБ на 5000 мАч и 45-Вт зарядку.