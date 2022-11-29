Samsung Galaxy S23 представят в феврале 2023 года

Издание Korea JoongAng Daily Post со ссылкой на одного из руководителей Samsung сообщает, что флагманские смартфоны Galaxy S23 будут представлены в начале февраля 2023 года. Презентация пройдет в Сан-Франциско, США. Ранее было объявлено, что смартфоны серии Galaxy S23 получат топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, за производство которой будет отвечать тайваньская компания TSMC. Причем флагманам Samsung достанется немного разогнанная версия чипсета. Предыдущие слухи прочили всем моделям линейки поддержку спутниковой связи и 200-Мп основную камеру в старшей модели Samsung Galaxy S23 Ultra.