Samsung Galaxy S23 слили в сеть до релиза

Некоторое время назад инсайдеры сообщали довольно интересные новости о том, что у смартфона Samsung Galaxy S23 не будет действительно серьёзных нововведений — производитель планирует просто слегка улучшить аппаратную составляющую за счёт флагманского процессора нового поколения, улучшить слегка камеру и отправить гаджет в продажу. И теперь у нас появилось подтверждение того, что производитель на самом деле решил поступить именно так — дело в том, что у официальных государственных регистраторов, которые выдают устройству сертификат перед началом продаж, появились данные про смартфоны Samsung Galaxy S23, которые от предыдущего флагмана практически не отличаются никак. Возможно, производитель на момент анонса что-то представит в софтверном плане, но это никто не гарантирует.

Здесь хотелось бы отметить, что данное устройство на самом деле получит некоторые апгрейды, пусть и не совсем существенные. Например, компания планирует использовать в Samsung Galaxy S23 свой новый датчик изображения, который позволит компании выделиться на фоне некоторых конкурентов. При этом стоит напомнить, что этот же передовой датчик изображения уже использует Xiaomi, так что даже собственный смартфон Samsung не будет первооткрывателем в этом направлении. Соответственно, будем ждать больше новостей по этому поводу, но пока что Samsung Galaxy S23 выглядит достаточно странным решением по всем направлениям, особенно в плане характеристик железа.