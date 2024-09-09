Samsung Galaxy S24 FE показали в четырех расцветках

Профильное издание Android Headlines поделилось качественными изображениями смартфона Samsung Galaxy S24 FE, который еще не был представлен официально. На этот раз аппарат показали сразу в четырех расцветах: желтой, зеленой, синей и графитовой. Отметим наличие алюминиевых боковых рамок и стеклянной тыльной панели.

Что до технических характеристик, Galaxy S24 FE приписывают наличие 6,7-дюймового экрана Dynamic AMOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, новой фирменной платформы Exynos 2400e, до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камеры разрешением 10 Мп, батареи ёмкостью 4600 мАч, поддержки 25-Вт проводной быстрой зарядки, защиты от пыли и воды в соответствии со степенью IP68 и фирменной графической оболочки One UI 6.1 на базе операционной системы Android 14.