Samsung Galaxy S24 FE слили на официальном сайте компании

Сегодня компания Samsung случайно разместила страницу регистрации на предварительный заказ для покупки смартфона Galaxy S24 FE. И хотя компания достаточно быстро всё удалила, информация всё же успела просочиться в сеть, и теперь у нас есть цены для США и некоторые изображения нового устройства. Благодаря данной утечке стало известно, что Galaxy S24 FE будет доступен в двух вариантах — с 128 ГБ и 256 ГБ памяти, стоимость которых составит 650 и 710 долларов соответственно. Для сравнения, Galaxy S23 FE в прошлом году стартовал с цены в 600. Еёе одно интересное изображение раскрывает детали камер смартфона — основная камера на 50 Мп, ультраширокоугольная на 12 Мп и телефотообъектив с 3-кратным зумом на 8 Мп должны предоставить достаточно неплохие фотографии, а фронтальная камера на 10 Мп всё же выглядит слишком уж простенькой. По сути, это те же камеры, что и у предшественника.

Новшеством станет функция ProVisual Engine, которая объединяет функции Nightography, Generative Edit, AI Fusion, Expert RAW и другие для формирования более качественных изображений. При этом Galaxy S24 FE будет оснащён мобильным процессором Exynos 2400e, который является упрощённой версией оригинального процессора, использующегося в основной серии S24. Процессор будет работать в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ памяти, а экран получил OLED-матрицу с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Вполне интересное устройство за свои деньги.
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