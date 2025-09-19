Samsung Galaxy S24, S23 и S22 скоро получат Android 16

На днях компания Samsung начала распространение финальной сборки прошивки One UI 8 на основе Android 16 для актуальных флагманских смартфонов Galaxy S25. Сегодня корейский производитель официально объявил, что уже в следующем месяце обновление получат смартфоны флагманских серий Galaxy S24, S23, S22 вместе с FE-версиями, складные модели Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, планшеты Galaxy Tab S10 и S9, а также среднебюджетные смартфоны Galaxy A. В ноябре апдейт смогут опробовать складные Galaxy Z Fold 5 и Flip 5, Fold 4 и Flip 4, а также другие более-менее актуальные среднебюджетные смартфоны (A15, A16) и планшеты (Tab A9, A11).

