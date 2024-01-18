Samsung Galaxy S24 Ultra на 1 грамм легче Galaxy S23 Ultra

Титан весит намного меньше, чем нержавеющая сталь, поэтому и iPhone 15 Pro, и iPhone 15 Pro Max весят меньше, чем iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Тем не менее, в случае с Galaxy S24 Ultra разница в весе почти незаметна по сравнению с Galaxy S23 Ultra, хотя компания Samsung тоже перешла на титан. Если сравнить новый флагман Galaxy S24 Ultra и Galaxy S23 Ultra на официальном сайте Samsung может сложиться впечатление, что разницы вообще нет, ведь прошлогодняя модель всего на 1 грамм тяжелее нового устройства. Ведь новый флагман Samsung весит 232 грамма, тогда как прошлогодняя модель весит 233 грамма, так что использование титана не привело к существенному уменьшению общей массы гаджета, но оно определенно повлекло за собой повышение цены, поскольку Galaxy S24 Ultra теперь стоит на 100 долларов дороже.

Конечно, можно уверенно заявить, что новые цвета топового аппарата Samsung выглядят абсолютно великолепно, но почему вест двух устройств практически идентичен? По информации издания Sammobile, разница в весе едва заметна потому, что Samsung уже использовала алюминий в Galaxy S23 Ultra, который значительно легче нержавеющей стали, используемой Apple в iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max и более ранних моделях. Вот почему разница в весе не так уж заметна на самом деле, но стоит заметить, что хотя титан является более прочным материалом, чем алюминий, он на самом деле не сильно легче. И в конечном итоге пользователь платит на 100 долларов больше за то, чтобы его гаджет выглядит немного иначе.
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