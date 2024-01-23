Samsung Galaxy S24 Ultra оказался крайне прочным смартфоном

Переход Samsung на титан не сделал Galaxy S24 Ultra значительно легче по сравнению с Galaxy S23 Ultra, но новый материал точно сделал его более прочным. Кроме того, производитель совместил новый материал корпуса с защитным стеклом Gorilla Glass Armor, что в результате позволило создать один из самых прочных смартфонов флагманского уровня на рынке. Его довольно тщательно протестировали на износостойкость и результат оказался просто отменным. Тесты на прочность были записаны автором с канала PBKreviews, который продемонстрировал, что даже когда смартфон уронили со стороны задней панели, покрытой титановой оболочкой, Galaxy S24 Ultra вышел из этой ситуации относительно невредимым.

Следует напомнить, что iPhone 15 Pro, также собранный с использованием титана, показал «отвал» корпуса камеры от остальной конструкции каркаса после нескольких падений, что указывает на то, что Samsung создала более качественный и прочный аппарат. Также смартфон отлично пережил тестирование на царапины и взаимодействие с песком, так что проблем с повреждениями дисплея в итоге не было. И это очень существенное преимущество, потому что на самом деле царапины на дисплее — серьёзный недостаток, на который стоит обращать своё внимание. Царапины на корпусе легко прикрыть при помощи чехла, тогда как повреждения дисплея будут портить ощущения от использования смартфона буквально каждый день. Но, конечно, если сильно захотеть, то поцарапать можно будет буквально любой экран.