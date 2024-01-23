Samsung Galaxy S24 Ultra оказался крайне прочным смартфоном

Следует напомнить, что iPhone 15 Pro, также собранный с использованием титана, показал «отвал» корпуса камеры от остальной конструкции каркаса после нескольких падений, что указывает на то, что Samsung создала более качественный и прочный аппарат. Также смартфон отлично пережил тестирование на царапины и взаимодействие с песком, так что проблем с повреждениями дисплея в итоге не было. И это очень существенное преимущество, потому что на самом деле царапины на дисплее — серьёзный недостаток, на который стоит обращать своё внимание. Царапины на корпусе легко прикрыть при помощи чехла, тогда как повреждения дисплея будут портить ощущения от использования смартфона буквально каждый день. Но, конечно, если сильно захотеть, то поцарапать можно будет буквально любой экран.