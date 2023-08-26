Samsung Galaxy S24 Ultra показали на рендерах

Авторитетный информатор Ice Universe поделился изображениями флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, который еще не был представлен официально. Впервые за долгое время, главный флагман корейского производителя получит плоский дисплей, который занимает 88% площади передней панели. Рамка вокруг дисплея составит 3 мм. Сравнить рамки грядущей новинки с моделью нынешнего поколения (S23 Ultra) можно на следующих изображениях. Что до остальных характеристик Samsung Galaxy S24 Ultra, то ему также приписывают наличие титанового корпуса, топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и основной камеры с главным модулем разрешением 200 Мп и оптикой в одном из модулей с диафрагмой от F/2,5 до F/2,9 и 3-кратным оптическим зумом.

iPhone 15 получит более быструю зарядку…
Apple готовится анонсировать iPhone 15 и iPhone 15 Pro в следующем месяце с множеством крупных изменений,…
Samsung Galaxy S23 Ultra получил важное обновление …
Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о грядущем обновлении для смартфона Samsung Ga…
Honor X50 протестировали в бенчмарке …
Компания Honor уже подтвердила, что смартфон Honor X50 будет основан на новой однокристальной системе Qua…
Xiaomi Mix Fold 3 получит продвинутую камеру …
Известный правдивыми утечками по смартфонам Xiaomi инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями …
Характеристики OnePlus Fold появились в сети…
Текущий год можно легко назвать годом складных смартфоном и, честно говоря, приятно видеть, что складные …
OnePlus Nord 3 получит флагманскую камеру …
Известный достоверными утечками информатор Ишан Агарвал поделился рекламными изображениями смартфона OneP…
Смартфон Redmi 12 показали на рендере …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился рендерами недорогого смартфона Redmi 12, который е…
iPhone 14 Pro Max стал самым популярным флагманским смартфон…
Можно с уверенностью сказать, что сейчас индустрия смартфонов находится в непростом положении — продажи с…
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor