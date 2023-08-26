Samsung Galaxy S24 Ultra показали на рендерах

Авторитетный информатор Ice Universe поделился изображениями флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, который еще не был представлен официально. Впервые за долгое время, главный флагман корейского производителя получит плоский дисплей, который занимает 88% площади передней панели. Рамка вокруг дисплея составит 3 мм. Сравнить рамки грядущей новинки с моделью нынешнего поколения (S23 Ultra) можно на следующих изображениях. Что до остальных характеристик Samsung Galaxy S24 Ultra, то ему также приписывают наличие титанового корпуса, топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и основной камеры с главным модулем разрешением 200 Мп и оптикой в одном из модулей с диафрагмой от F/2,5 до F/2,9 и 3-кратным оптическим зумом.