Samsung Galaxy S24 Ultra показали со всех сторон

Авторитетный информатор Ice Universe опубликовал качественный рендер флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, который на этот раз запечатлен со всех сторон. Источник утверждает, что уже тестирует грядущую новинку. По его словам, программная оболочка One UI 6.1 может похвастаться большей плавностью и стабильностью, чем One UI 6.0.

По предварительным данным, Galaxy S24 Ultra получит топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, дисплей с разрешением 2K и максимальной яркостью 2600 кд/м2, основную камеру с главным модулем на 200 Мп и двумя модулями с 3-кратным и 5-кратным оптическим зумом, а также титановую рамку корпуса.
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