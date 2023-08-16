Samsung Galaxy S24 Ultra получит новую камеру и топовый процессор

Кроме того, устройство будет работать на процессорах Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400 — производитель возвращает свои собственные чипы, которые будут продаваться на европейском и локальном рынках, а процессор от Qualcomm будет представлен только в США. Ещё Galaxy S24 Ultra будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, который заряжается проводной зарядкой с мощностью 45 Вт и беспроводной мощностью 15 Вт. Это очень слабая зарядка на самом деле и смартфон, вероятно, проиграет всем конкурентам в плане скорости зарядки как по проводу, так и без него, но Samsung и ранее не особо старалась стать рекордсменом в этом направлении. Но компания весьма уверенно работает над свежей прошивкой и это, пожалуй, весь список интересных нововведений грядущего флагмана.