Samsung Galaxy S24 Ultra получит новую камеру и топовый процессор

В следующем году флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra должен покорить рынок Android-смартфонов, а учитывая, что Samsung завершила выпуск новых флагманов в этом году, инсайдеры принялись достаточно активно изучать возможности будущего флагмана и раскрывать эти детали в сети. Например, основываясь на информации от надёжного источника, Galaxy S24 Ultra получит 200-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру, 50-мегапиксельную телефотокамеру и 10-мегапиксельную перископическую камеру. На фронтальной же панели смартфона расположится камера на 12 мегапикселей, то есть система камер если и получит улучшения, то они будут крайне незначительные.

Кроме того, устройство будет работать на процессорах Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400 — производитель возвращает свои собственные чипы, которые будут продаваться на европейском и локальном рынках, а процессор от Qualcomm будет представлен только в США. Ещё Galaxy S24 Ultra будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, который заряжается проводной зарядкой с мощностью 45 Вт и беспроводной мощностью 15 Вт. Это очень слабая зарядка на самом деле и смартфон, вероятно, проиграет всем конкурентам в плане скорости зарядки как по проводу, так и без него, но Samsung и ранее не особо старалась стать рекордсменом в этом направлении. Но компания весьма уверенно работает над свежей прошивкой и это, пожалуй, весь список интересных нововведений грядущего флагмана.