Samsung Galaxy S24 Ultra получит очень яркий экран

Авторитетный информатор Ice Universe поделился подробностями о дисплее флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Итак, аппарат оснастят 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3120:1440 пикселей и пиковой яркостью 2500 кд/м2. Для сравнения, дисплей предыдущего поколения в лице Galaxy S23 Ultra характеризуется разрешением 3088:1440 пикселей и пиковой яркостью 1750 кд/м2. Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S24 Ultra получит корпус с рамкой из титана, размерами 162,3:79:8,6 мм и массой 233 грамма. В качестве аппаратной основы будет использоваться топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.