Samsung Galaxy S24 Ultra сохранит 200-Мп камеру

Известный правдивыми утечками инсайдер Йошег Брар поделился подробностями о топовом смартфоне Samsung Galaxy S24 Ultra, который еще не был представлен официально. По данным источника, новинка получит камеру с главным модулем на основе датчика Samsung ISOCELL HP2, который используется в Samsung Galaxy S23 Ultra. Корейский производитель решил обойтись без установки нового сенсора, сосредоточившись на разработке программных улучшений при съёмке. Правда, модуль телефото ждет "аппаратный" апдейт – в составе камеры будет использоваться телеобъектив четвёртого поколения с диафрагмой от F/2,5 до F/2,9. Ранее стало известно, что смартфоны линейки Galaxy S23 продаются вдвое лучшем, чем Galaxy S22 за аналогичный период. Более половины всех продаж новинок пришлось на старшую модель Galaxy S23 Ultra.