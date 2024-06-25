Samsung Galaxy S24 Ultra стал бестселлером в Европе

Аналитическая компания Canalys опубликовала список самых популярных смартфонов в Европе в первом квартале этого года. Первое место занял iPhone 15 Pro Max (2,6 млн), второе – iPhone 15 Pro (1,6 млн), а третье –Samsung Galaxy S24 Ultra (1,6 млн). Таким образом, корейский флагман стал самым популярным Android-смартфоном в Старом Свете. Также отметим наличие в топе бюджетных моделей Samsung Galaxy A15 и Redmi 13C.

Напомним, что Galaxy S24 Ultra оснащается корпусом с титановой рамкой, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, яркостью до 2600 нит и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, фронтальной камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум), 10 Мп (3-кратный зум) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120˚), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли (IP68), а также функциями искусственного интеллекта.