Samsung Galaxy S24 Ultra засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 6 обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8 ГБ оперативной памяти (вероятно, столь небольшой объем ОЗУ обусловлен прототипом, а не финальной версией смартфона) и предустановленной фирменной оболочки One UI 6.0 на основе операционной системы Android 14. Аппарат набрал 2234 и 6807 баллов в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно.

Ранее сообщалось, что Galaxy S24 Ultra получит AMOLED-дисплей с разрешением WQHD+ и пиковой яркостью 2500 нит, основную камеру с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 50 Мп (перископный модуль) и 10 Мп (телеобъектив с 3-кратным зумом), защиту от воды и пыли согласно степени IP68, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт.
OnePlus Ace 2 Pro показали в цвете Titanium gray…
Известный информатор Digital Chat Station поделился новым изображением смартфона OnePlus Ace 2 Pro, котор…
Redmi K60 Ultra мгновенно стал хитом продаж …
Компания Xiaomi похвасталась успешным началом продаж смартфона Redmi K60 Ultra, который был представлен н…
iPhone 15 Pro Max доступен для предзаказа за 250 тысяч рубле…
Отечественные ритейлеры начали принимать предварительные заказы на представленные вчера смартфоны iPhone …
iPhone 15 Pro получил незначительное снижение толщины рамок…
По сообщениям крупных инсайдеров, компания Apple использует процесс, называемый LIPO (низкое давление при…
Представлена глобальная версия Honor Magic V2 …
Компания Honor представила глобальную версию складного смартфона Magic V2, который уже стал хитом продаж …
Google Pixel 8 не поддерживает трассировку лучей…
Компания Google подтвердила информацию о том, что флагманские смартфоны Pixel 8 и 8 Pro не поддерживают а…
Представлен смартфон Google Pixel 8…
Компания Google пополнила ассортимент смартфонов моделью Pixel 8, которая оценена в 700 долларов в США и …
Бюджетный смартфон Redmi 13C готов к релизу…
В базе данных IMEI обнаружился смартфон Redmi 13C, который фигурирует под модельными наименованиями 23124…
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor