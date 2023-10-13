Samsung Galaxy S24 Ultra засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 6 обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8 ГБ оперативной памяти (вероятно, столь небольшой объем ОЗУ обусловлен прототипом, а не финальной версией смартфона) и предустановленной фирменной оболочки One UI 6.0 на основе операционной системы Android 14. Аппарат набрал 2234 и 6807 баллов в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно.

Ранее сообщалось, что Galaxy S24 Ultra получит AMOLED-дисплей с разрешением WQHD+ и пиковой яркостью 2500 нит, основную камеру с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 50 Мп (перископный модуль) и 10 Мп (телеобъектив с 3-кратным зумом), защиту от воды и пыли согласно степени IP68, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт.