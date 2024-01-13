Samsung Galaxy S24 будут обновлять семь лет

Профильное издание Android Headlines поделилось новыми подробностями о линейке флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24, которые официально представят уже 18 января. Утверждается, что грядущие новинки будут обновляться до 2031 года. Речь идет о семи номерных обновлениях ОС Android (то есть, до Android 21) и множестве апдейтов фирменной оболочки One UI. Ранее компания Google объявила, что будет поддерживать свои флагманские смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro семь лет.

Вчера стало известно, что Galaxy S24 будет поддерживать проводную быструю зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную на 15 Вт, а Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra – мощностью 45 Вт и 15 Вт соответственно. Цены на смартфоны стартуют от 900 евро, от 1150 евро и от 1450 евро соответственно.