Samsung Galaxy S24 представят 17 января

К сожалению, пока что нет никаких даже примерных данных о том, какие цены компания поставит на смартфоны нового поколения, какие будут ключевые преимущества помимо интеграции искусственного интеллекта и улучшенной системы камер. Однако есть ощущение, что Samsung увеличит цены на флагманские модели этого года, учитывая, что новые смартфоны получат куда более производительную систему камер, которая будет снимать на порядок лучше того, что пользователи создавали ранее. И, конечно, если пользователи надеются на то, что смартфоны станут дешевле в обозримом будущем, то это, конечно, невозможно. Производители вкладывают огромные средства в разработку новых технологий, а эти инвестиции потом нужно будет отбивать посредством продажи более дорогой продукции.