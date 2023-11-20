Samsung Galaxy S24 представят 17 января

Согласно новой информации от весьма надёжных и влиятельных инсайдеров, серия смартфонов Galaxy S24 будет представлена уже 17 января 2024 года. Специалисты уверены, что компания Samsung проведёт мероприятие под названием Galaxy Unpacked в Сан-Хосе, Калифорния, где будут представлены флагманские смартфоны нового поколения и несколько второстепенных устройств. Кроме того, поставщики секретной информации уверены, что потенциальные покупатели смогут предзаказать смартфоны из новой линейки уже через день после презентации, то есть 18 января. Потребители, которые заранее оформят предварительный заказ на устройства, получат первые гаджеты в период между 26 и 30 января.

К сожалению, пока что нет никаких даже примерных данных о том, какие цены компания поставит на смартфоны нового поколения, какие будут ключевые преимущества помимо интеграции искусственного интеллекта и улучшенной системы камер. Однако есть ощущение, что Samsung увеличит цены на флагманские модели этого года, учитывая, что новые смартфоны получат куда более производительную систему камер, которая будет снимать на порядок лучше того, что пользователи создавали ранее. И, конечно, если пользователи надеются на то, что смартфоны станут дешевле в обозримом будущем, то это, конечно, невозможно. Производители вкладывают огромные средства в разработку новых технологий, а эти инвестиции потом нужно будет отбивать посредством продажи более дорогой продукции.