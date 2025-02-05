Samsung Galaxy S25 Edge получит 200-Мп сдвоенную камеру

Информатор PandaFlash поделился подробностями о еще не представленном официально смартфоне Galaxy S25 Edge, главной особенностью которого станет корпус толщиной около 6,4 мм. По данным источника, аппарат получит сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 200 Мп и 12 Мп (сверхширик). Смартфону также приписывают наличие флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти, 6,2-дюймового экрана Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2340:1080 точек, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 2600 нит и защитного стекла Gorilla Glass Victus 2. Официальный релиз Galaxy S25 Edge ожидается в апреле этого года.