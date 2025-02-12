Samsung Galaxy S25 Ultra очень тяжело ремонтировать

Samsung Galaxy S25 Ultra может стать одним из самых ремонтопригодных смартфонов компании за последние годы — это заявили эксперты iFixit после разборки устройства и анализа доступных вариантов ремонта. Тем не менее, в итоге смартфон получил лишь 5/10 баллов за ремонтопригодность. Это лучше, чем у большинства флагманов Samsung последних лет, но всё же оставляет желать лучшего. Самая удачная часть конструкции, по мнению iFixit, — это аккумулятор. Его фиксируют четыре клейкие ленты, которые легко снимаются, после чего батарея просто выпадает. Никакого нагрева, изопропилового спирта или лишних усилий не требуется. Правда, не всё оказалось столь удачным — Samsung вернулась к плоскому дисплею в этом поколении, что теоретически должно было упростить его замену.

Однако даже для опытных специалистов iFixit снятие экрана оказалось непростой задачей. Хорошая новость в том, что под дисплеем практически нет компонентов, поэтому его придется снимать только в случае его повреждения. Что касается камер, большинство из них модульные и легко заменяемые. Четыре задних сенсора закреплены винтами и при необходимости могут быть быстро заменены. А вот фронтальная камера оказалась зафиксированной эпоксидным клеем. Её можно извлечь, но даже опытной команде iFixit это далось с трудом, поэтому обычному пользователю будет ещё сложнее. Так что смартфон, конечно, лучше не ронять, потому что ремонтировать его будет долго и довольно дорого на самом деле.