Samsung Galaxy S25 Ultra получит слишком слабую батарею

Сегодня появилась информация о ёмкости аккумулятора будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra от достаточно надёжных инсайдеров, и это не очень хорошие новости для тех, кто планировал в ближайшем будущем обновить свой смартфон до более продвинутой модели. Согласно данным Ice Universe, батарея Samsung Galaxy S25 Ultra будет точно такой же, как у Samsung Galaxy S24 Ultra — 5000 мАч. Более того, максимальная мощность зарядки также останется на уровне 45 Вт. Здесь хотелось бы отметить, что некоторые крупные китайские конкуренты компании Samsung постепенно оснащают свои флагманские устройства более ёмкими батареями. Есть даже слухи, что в следующем году появятся флагманы от китайских гигантов, которые будут оснащены батареей на 6000 мАч.

Учитывая этот момент, Samsung Galaxy S25 Ultra на момент релиза в январе текущего года может существенно проигрывать потенциальным конкурентам по целому ряду параметров, основным из которых выступает батарея. И это с учётом того, что процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который, скорее всего, будет использоваться в большинстве Android-флагманов к 2025 году, считается довольно энергозатратным, так что для комфортной работы ему нужно будет иметь приличную батарею. Поэтому китайские компании, увеличивающие ёмкость аккумуляторов в своих устройствах, могут не бояться нового чипа и предоставлять потенциальным покупателям мощное устройство с приличным временем автономной работы.
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