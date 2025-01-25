Samsung Galaxy S25 Ultra сравнили на фото с iPhone 16 Pro Max

В сети появились фотографии, на которых новенький флагман Samsung Galaxy S25 Ultra сравнивают с предыдущим поколениям. Отметим более скругленные углы, более тонкий корпус и менее широкие рамки вокруг дисплея. Также можно взглянуть на фотосравнение новинки с iPhone 16 Pro Max, который оказался толще и тяжелее.

Напомним, что Galaxy S25 Ultra получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с тактовой частотой до 4,47 ГГц, 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2X экран с кадровой частотой от 1 до 120 Гц, разрешением 3120:1440 пикселей и защитным стеклом Gorilla Armor 2, переднюю камеру на 12 Мп, основную камеру с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратное оптическое приближение и оптическая стабилизация изображения), 10 Мп (3-кратный оптический зум и OIS) и 12 Мп (сверхширик), титановый каркас, корпус толщиной 8,2 мм, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт и защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP68.