Samsung Galaxy S25 оценен в 800 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy S25, которая основана на 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Новинку также оснастили 12 ГБ оперативной памяти, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, 6,2-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2340:1080 точек, кадровой частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратное оптическое приближение и OIS), аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68, поддержкой Wi-Fi 7 и NFC, а также корпусом толщиной 7,3 мм. Цена на смартфон стартует от 800 долларов.

Realme Neo7 мгновенно стал хитом продаж …
Компания Realme похвасталась успехами смартфона Realme Neo7, который появился в продаже сразу после презе…
Apple сняла с продажи iPhone 14…
Компания Apple традиционно снимает с продажи старые модели смартфонов перед выпуском новых — так произошл…
Infinix Hot 50 Pro оценили в 20 тысяч рублей …
Компания Infinix выпустила в российскую продажу смартфон Hot 50 Pro, который основан на 6-нанометровой од…
Apple лидирует по продажам смартфонов…
В четвёртом квартале 2024 года, по оценкам специалистов, было поставлено суммарно 330 миллионов смартфоно…
ASUS ROG Phone 9 FE готов к выходу …
В базе данных сразу нескольких регуляторов появилось упоминание игрового смартфона ASUS ROG Phone 9 FE (F…
Представлена глобальная версия OnePlus 13…
Компания OnePlus выпустила на международный рынок флагманский смартфон OnePlus 13, который оценен в 900 и…
В Samsung Galaxy S25 Ultra будут камеры от Sony…
Сетевые источники раскрыли подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra, который еще не б…
Redmi Turbo 4 показали на рендере …
Китайские источники опубликовали первое изображение смартфона Redmi Turbo 4, релиз которого ожидается в н…
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor