Samsung Galaxy S25 оценен в 800 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy S25, которая основана на 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Новинку также оснастили 12 ГБ оперативной памяти, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, 6,2-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2340:1080 точек, кадровой частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратное оптическое приближение и OIS), аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68, поддержкой Wi-Fi 7 и NFC, а также корпусом толщиной 7,3 мм. Цена на смартфон стартует от 800 долларов.