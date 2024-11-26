Samsung Galaxy S25 показали на первом видео

Закруглённые углы перекликаются с более округлыми элементами интерфейса, которые будут представлены в грядущем обновлении программного обеспечения One UI 7. Кроме того, в опубликованном видео также заметны глянцевая отделка, металлические края и фирменная камера Samsung на тыльной панели — всё это ранее было замечено на предполагаемых макетах Galaxy S25 Ultra, которые утекли в сеть на прошлой неделе. Стоит отметить, что переход к более плавному дизайну прослеживается и у Google в линейке Pixel, где отказались от угловатого стиля, характерного для Pixel 6. Если Samsung действительно пойдёт по этому пути, то Galaxy S25 Ultra должен стать более удобным в руке по сравнению с острыми гранями Galaxy S24 Ultra. Но стоит сказать, что это только инсайд и на самом деле, конечно, никто не знает, как будет выглядеть смартфон.