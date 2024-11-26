Samsung Galaxy S25 показали на первом видео

Серия смартфонов Samsung Galaxy S25, если информация инсайдеров верна, будет официально представлена в начале 2025 года. Но благодаря свежей утечке информации уже сейчас есть общее представление о том, как серия смартфонов будет выглядеть на релизе. Суть в том, что на Reddit появилось видео под названием «S24 Ultra», которое, по мнению надёжного инсайдера Ice Universe, на самом деле демонстрирует дизайн смартфон Galaxy S25 Ultra. Устройство отличается закруглёнными углами, которых нет у текущих флагманов Samsung, и это во многом подтверждает информацию о том, что производитель планирует изменить дизайн флагманских устройств в будущем.

Закруглённые углы перекликаются с более округлыми элементами интерфейса, которые будут представлены в грядущем обновлении программного обеспечения One UI 7. Кроме того, в опубликованном видео также заметны глянцевая отделка, металлические края и фирменная камера Samsung на тыльной панели — всё это ранее было замечено на предполагаемых макетах Galaxy S25 Ultra, которые утекли в сеть на прошлой неделе. Стоит отметить, что переход к более плавному дизайну прослеживается и у Google в линейке Pixel, где отказались от угловатого стиля, характерного для Pixel 6. Если Samsung действительно пойдёт по этому пути, то Galaxy S25 Ultra должен стать более удобным в руке по сравнению с острыми гранями Galaxy S24 Ultra. Но стоит сказать, что это только инсайд и на самом деле, конечно, никто не знает, как будет выглядеть смартфон.