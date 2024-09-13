Samsung Galaxy S25 показали на рендерах

Авторитетный информатор OnLeaks и профильное издание Android Headlines поделились качественными изображениями флагманского смартфона Samsung Galaxy S25, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, новинка не будет заметно отличаться от предыдущего поколения. По данным источника, аппарат получит тот же 6,2-дюймовый экран и корпус с размерами 146,9:70,4:7,2 мм против 147:70,6:7,6 мм у Galaxy S24. Отметим наличие плоского дисплея, плоской рамки корпуса с закругленными углами, врезанной по центру селфи-камеры и трех отдельно расположенных модуля основной камеры с небольшой светодиодной вспышкой. Предполагается, что Samsung Galaxy S25 будет основан на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, дебют которой ожидается в следующем месяце. Презентация самого Samsung Galaxy S25 состоится в начале 2025 года.