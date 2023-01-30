Samsung Galaxy S25 получит новый чип Exynos

На протяжении достаточно длительного времени компания Samsung работала над своей собственной линейкой мобильных процессоров, но достичь желаемого результата ей так и не удалось. Дело в том, что процессоры из линейки Exynos при всём желании производителя уступали решениям компании Qualcomm в плане производительности, а это — главное для покупателя. Соответственно, производителю пришлось признать своё поражение и перейти на процессоры компании-конкурента, чтобы не отставать от оппонентов на рынке флагманских смартфонов, но инсайдеры считают, что Samsung полностью не отказалась от задумки создавать свои собственные мобильные чипы. Просто компания взяла передышку, чтобы разработать действительно качественное решение.

Пока что у нас нет никаких точных данных о грядущем процессоре Samsung Exynos нового поколения, но пользователи должны понимать, что его будут производить по технологическому процессу в 3 нанометра. Это никого не должно удивлять, так как уже сейчас есть чипы на 4 нанометрах и создавать нечто новое на уже устаревших технологических процессах точно никто не станет. И поставщики секретной информации считают, что производитель выпустить свой процессор нового поколения вместе со смартфонами из линейки Samsung Galaxy S25, то есть через два года после релиза Galaxy S23. Это вполне логично — у компании ещё достаточно времени, чтобы доработать собственный чип, оптимизировать его и потом запустить вместе со свежим флагманом.