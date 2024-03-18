Samsung Galaxy S25 получит существенный редизайн

В течение нескольких поколений флагманских смартфонов компания Samsung совершенно не демонстрировала каких-либо существенных изменений в плане дизайна. Пользователи из года в год получали идентичное устройство, у которого слегка менялись характеристики, но далеко не всем такой подход нравится. К счастью, теперь известный инсайдер утверждает, что компания наконец-то приняла решение в корне изменить дизайн корпуса смартфонов серии Galaxy S25, которая будет представлена в следующем году. Важно отметить, что изменения будут реализованы в том числе в базовой модели. Также специалист отмечает, что основным изменением в области дизайна выступит увеличенная диагональ дисплея — производитель уменьшит рамки вокруг экрана, после чего увеличит диагональ при сохранении габаритов.

Соответственно, более дорогие модели линейки Galaxy S25 поступят с ещё более большими дисплеями, что даст им определённое преимущества перед их непосредственными предшественниками, так как пользователи на самом деле любят большие дисплеи. Кроме того, если производитель всё же решится на увеличение размеров гаджета, то можно будет увеличить и объём встроенной батареи, что положительно скажется на длительности автономной работы. Правда, пока что это всё лишь предположения — никто с уверенностью в 100% не может сказать о том, каким именно поступит гаджет в продажу. Да и к моменту релиза, который произойдёт через год, производитель может изменить свои решения.
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