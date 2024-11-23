Samsung Galaxy S25 порадует ценой

Малоизвестный инсайдер Jukanlosreve сообщает, что цена смартфонов серии Samsung Galaxy S25 окажется на уровне серии Galaxy S24. Модель Samsung Galaxy S25 будет стоить 800 долларов за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Старшие модели S25 Plus и S25 Ultra получат в базе 256 ГБ встроенной памяти.

Ранее Galaxy S25 протестировали в бенчмарке Geekbench, которые подтвердил использование флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с разогнанной максимальной частотой 4,47 ГГц и предустановленной ОС Android 15. Аппарат набрал 2481 и 8658 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.
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