Samsung Galaxy S25 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования флагманского смартфона Samsung Galaxy S25, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с тактовой частотой до 4,47 ГГц (у обычной версии процессора 4,32 ГГц), 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал в одноядерном тесте 2481 балл, а в многоядерном испытании – 8658 баллов. Помимо базовой модели ожидается выход Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra и Galaxy S25 Slim.