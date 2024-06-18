Samsung Galaxy S25 выйдет на базе Snapdragon 8 Gen 4

Несколько месяцев назад на просторах интернета появились слухи о том, что серия смартфонов Samsung Galaxy S25, которая выйдет в следующем году, будет оснащена только процессорами Exynos собственного производства южнокорейского производителя. То есть ни одна модель в линейке не будет использовать чип Qualcomm Snapdragon в любом регионе мира, хотя ранее компания придерживалась другой методики и продавала смартфоны на разных чипах в разных регионах мира. Вот только сегодня появилась новая информация от известного аналитика Мин-Чи Куо, которая указывает, что ничего не поменяется. Инсайдер утверждает, что предстоящий флагманский чип Samsung, который, предположительно, будет называться Exynos 2500, может не выйти в релиз из-за более низкой, чем ожидалось, производительности и проблем с 3-нм техпроцессом компании Samsung.

Соответственно, компания Qualcomm станет единственным поставщиком процессоров для линейки смартфонов Galaxy S25. Это значит, что модели серии S25 будут оснащены Snapdragon 8 Gen 4, который будет представлен в октябре текущего года. Если это правда, то это не будет первым случаем, когда Samsung выпустит линейку Galaxy S только на базе процессоров Snapdragon. В прошлом году все смартфоны серии Samsung Galaxy S23 были оснащены чипами Snapdragon во всех регионах, так как у производителя просто не было собственного процессора на тот момент. Однако с линейкой Galaxy S24 компания Samsung вернулась к своей старой стратегии, выпуская свои флагманские модели Galaxy S с чипами Exynos и Snapdragon в различных регионах мира.