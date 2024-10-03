Samsung Galaxy S25 всё же не получат процессор Exynos 2500

Стандартный подход компании Samsung с выпуском линейки Galaxy S25 на двух мобильных процессорах, предполагающий анонс сразу трёх новых флагманов с процессорами Exynos 2500 и Snapdragon 8 Gen 4, может не реализоваться из-за проблем с нестабильными и низкими показателями производства продукции на технологическом процессе в 3 нанометра. Это заставляет компанию отложить выпуск Exynos 2500 на неопределённый срок, что, конечно, немного огорчает. С другой стороны, если верить данным западных журналистов, которые вроде бы знакомы с данной ситуацией, компания Samsung планирует использовать свой процессор нового поколения в модели Galaxy S25 FE, которая ориентирована на пользователей, которые хотят получить флагман по более доступной цене. Данный гаджет пока что никто не анонсировал, впрочем, как и всю серию, но он может быть представлена в апреле следующего года.

Кроме того, этот процессор может быть использован в следующих моделях Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Собственно, вы могли заметить, что в этом году компания Samsung повысила цены на свои складные устройства, и ситуация может ухудшиться, если компания будет и дальше использовать процессоры от стороннего производителя. Это должно мотивировать компанию активнее заниматься разработкой собственного решения, но пока что производитель сталкивается с рядом проблем и просто не может реализовать задуманное. Правда, это значит, что в этом году пользователям не нужно будет выбирать на каком чипе брать флагман.
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