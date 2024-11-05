Samsung Galaxy S25 всё же выйдет на Exynos 2500

Некоторое время назад в сети появились новые слухи о том, что компания Samsung может в будущем задействовать либо только чипы Snapdragon в грядущей линейке флагманских смартфонов Galaxy S25, либо продавать смартфоны в некоторых регионах на базе чипов Qualcomm, а в других — на базе Exynos 2500. И, как оказалось, второй вариант куда более реалистичный, потому что в рамках слива результатов тестирования в бенчмарке Geekbench оказалось, что Galaxy S25+ поставляется с чипом Exynos 2500. Это подтверждает информацию о том, что в некоторых регионах мира вроде Европы появятся устройства на базе процессоров Exynos, тогда как в других странах смартфоны будут представлены в версии с мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

При этом ранее ходили слухи о проблемах Samsung с производством Exynos 2500, но, похоже, ситуация не такая сложная, как описывали специалисты. Наличие Galaxy S25+ с этим чипом говорит о том, что производителю удалось реализовать достаточно высокие темпы производства и решить проблемы с поставками. Также раскрыта конфигурация процессора — это 10-ядерный чип с основным ядром на частоте 3,3 ГГц, двумя производительными ядрами на 2,75 ГГц и пятью ядрами на 2,36 ГГц. Плюс ещё два энергоэффективных ядра работают на частоте 1,8 ГГц, а графический процессор Xclipse 950 базируется на архитектуре RDNA от компании AMD. При этом оценивать набранные баллы в бенчмарке пока что рано, потому что это явно далеко не серийный образец процессора.