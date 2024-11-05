Samsung Galaxy S25 всё же выйдет на Exynos 2500

При этом ранее ходили слухи о проблемах Samsung с производством Exynos 2500, но, похоже, ситуация не такая сложная, как описывали специалисты. Наличие Galaxy S25+ с этим чипом говорит о том, что производителю удалось реализовать достаточно высокие темпы производства и решить проблемы с поставками. Также раскрыта конфигурация процессора — это 10-ядерный чип с основным ядром на частоте 3,3 ГГц, двумя производительными ядрами на 2,75 ГГц и пятью ядрами на 2,36 ГГц. Плюс ещё два энергоэффективных ядра работают на частоте 1,8 ГГц, а графический процессор Xclipse 950 базируется на архитектуре RDNA от компании AMD. При этом оценивать набранные баллы в бенчмарке пока что рано, потому что это явно далеко не серийный образец процессора.