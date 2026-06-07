Samsung Galaxy S26 FE показали на фото

Профильный ресурс 9to5Google опубликовал фотографии смартфона Samsung Galaxy S26 FE, релиз которого ожидается в августе или сентябре этого года. Судя по снимкам, дизайн грядущей новинки почти не будет отличаться от предыдущего поколения. Единственное, что бросается в глаза, это немного выступающий блок основной камеры. Что до параметров, смартфону приписывают наличие фирменной однокристальной системы Exynos 2500, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 17.

Напомним, что Galaxy S25 FE оснащается 4-нанометровой платформой Exynos 2400, 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит, 8 ГБ ОЗУ, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик с углом обзора 123°) и 8 Мп (трёхкратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 12 Мп, батареей ёмкостью 4900 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, корпусом из стекла и бронированного алюминия, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и портом USB Type-C 3.2 Gen 1.