Samsung Galaxy S26 Ultra оценили в 1300 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент флагманских смартфонов топовой моделью Galaxy S26 Ultra, которая основана на 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy с максимальной частотой 4,74 ГГц.

Новинку также оснастили 6,9-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3120:1440 точек, кадровой частотой до 120 Гц и поддержкой стилуса S Pen, тыльной камерой с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (3-кратный оптический зум) и 50 Мп (10-кратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 12 Мп с поддержкой автофокуса, 12 ГБ ОЗУ, от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти, предустановленной ОС Android 16 с прошивкой One UI 8.5, антишпионским режимом дисплея, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки Super Fast Charging 3.0, корпусом толщиной 7,9 мм и массой 214 граммов, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Смартфон оценен от 1400 до 1800 долларов в зависимости от конфигурации.