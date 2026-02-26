Samsung Galaxy S26 Ultra оценили в 1300 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент флагманских смартфонов топовой моделью Galaxy S26 Ultra, которая основана на 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy с максимальной частотой 4,74 ГГц.

Новинку также оснастили 6,9-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3120:1440 точек, кадровой частотой до 120 Гц и поддержкой стилуса S Pen, тыльной камерой с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (3-кратный оптический зум) и 50 Мп (10-кратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 12 Мп с поддержкой автофокуса, 12 ГБ ОЗУ, от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти, предустановленной ОС Android 16 с прошивкой One UI 8.5, антишпионским режимом дисплея, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки Super Fast Charging 3.0, корпусом толщиной 7,9 мм и массой 214 граммов, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Смартфон оценен от 1400 до 1800 долларов в зависимости от конфигурации.

HONOR WIN получит SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5…
Компания HONOR раскрыла новые подробности о смартфоне HONOR WIN, который будет официально представлен в К…
Samsung готовит новые датчики изображения…
Samsung использует сенсоры ISOCELL как минимум с 2013 года, однако новые заявки на торговые марки намекаю…
iQOO Z11 Turbo получит камеру с мощной стабилизацией …
Компания iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне Z11 Turbo, который будет представлен в Китае уже 15 …
Exynos 2600 показал очень высокую стабильность в тестах…
Похоже, внедрение компанией Samsung передовых технологий в новом процессоре Exynos 2600 оказалось точным …
Во флагманских смартфонах вновь появится microSD…
Слот microSD долго оставался простым и доступным способом расширить встроенную память смартфона без необх…
Смартфоны Honor 500 очень хорошо продаются…
Компания Honor отчиталась об успехах серии смартфонов Honor 500, которые только вчера появились в китайск…
Глобальную версию Xiaomi 17 Ultra выпустят в 2026 году …
Компания Xiaomi официально объявила, что глобальный релиз флагманского смартфона Xiaomi 17 Ultra состоитс…
OnePlus Nord 6 получит аккумулятор на 9000 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 6 Turbo, кот…
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor