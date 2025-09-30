Samsung Galaxy S26 Ultra показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines совместно с информатором OnLeaks опубликовали первые изображения флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Судя по рендерам, аппарат получит плоский экран с вырезом по центру для фронтальной камеры, скругленные углы корпуса и обновлённый блок основной камеры с четырьмя модулями. Утверждается, что толщина смартфона составит 7,9 мм, а масса – около 217 граммов.

По предварительным данным, Galaxy S26 Ultra оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (разогнанная версия «for Galaxy»), до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0.