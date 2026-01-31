Samsung Galaxy S26 Ultra полностью рассекречен

Профильное издание AndroidHeadlines поделилось качественными изображениями и подробностями о характеристиках флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra, выход которого ожидается 25 февраля. Отметим фиолетовую и черную расцветки корпуса, плоский экран и вертикально ориентированный блок основной камеры.

Что до параметров, флагману приписывают наличие 6,9-дюймового Dynamic AMOLED-дисплея с разрешением QHD+, встроенного пера S Pen, корпуса толщиной 7,9 мм и массой 214 граммов, топового 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 на всех рынках, предустановленной операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой One UI 8.5, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки обратной беспроводной зарядки (Wireless Power Share), от 256 ГБ флеш-памяти, тыльной камеры с модулями 200 Мп, 50 Мп (сверхширик), 10 Мп (телеобъектив) и 50 Мп (перископ), а также селфи-камеры разрешением 12 Мп.