Samsung Galaxy S26 Ultra получил мощную систему стабилизации

Стабилизация в смартфонах за последние годы заметно продвинулась вперёд — производители активно комбинируют программные алгоритмы и аппаратные решения, чтобы максимально снизить дрожание камеры при съёмке фото и видео. Если судить исключительно по характеристикам на бумаге, Samsung Galaxy S26 Ultra может показаться устройством, отстающим на целое поколение от конкурентов в этом вопросе. Однако один из популярных YouTube-блогеров продемонстрировал, что новая функция Horizon Lock способна кардинально изменить восприятие — по сути это электронный стабилизатор, реализованный через программный переключатель.

Функция активируется через меню в правом верхнем углу интерфейса камеры. После включения смартфон можно наклонять в стороны и двигать в разных направлениях, однако пока устройство возвращается в исходную точку, где началась запись, картинка остаётся визуально стабильной, без заметной тряски. В одном из тестов блогер снимал человека, при этом практически совершая флагманом полный оборот на 360 градусов. Несмотря на такие движения, видео осталось максимально плавным, что позволяет говорить об одной из лучших реализаций стабилизации на рынке смартфонов. Судя по всему, Samsung сделала ставку не на агрессивное наращивание характеристик камеры, а на развитие действительно востребованных функций. И в этом плане у Horizon Lock имеется существенное преимущество над конкурентами, которые больше заботятся о характеристика на бумаге.