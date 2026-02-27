Samsung Galaxy S26 Ultra получил мощную систему стабилизации

Функция активируется через меню в правом верхнем углу интерфейса камеры. После включения смартфон можно наклонять в стороны и двигать в разных направлениях, однако пока устройство возвращается в исходную точку, где началась запись, картинка остаётся визуально стабильной, без заметной тряски. В одном из тестов блогер снимал человека, при этом практически совершая флагманом полный оборот на 360 градусов. Несмотря на такие движения, видео осталось максимально плавным, что позволяет говорить об одной из лучших реализаций стабилизации на рынке смартфонов. Судя по всему, Samsung сделала ставку не на агрессивное наращивание характеристик камеры, а на развитие действительно востребованных функций. И в этом плане у Horizon Lock имеется существенное преимущество над конкурентами, которые больше заботятся о характеристика на бумаге.