Samsung Galaxy S26 Ultra получит приватный дисплей

В прошлом месяце Samsung намекнула, что добавит «новый уровень конфиденциальности» в Galaxy S26 Ultra благодаря функции приватного экрана. Теперь компания опубликовала короткое видео с демонстрацией её работы — экран полностью или частично становится чёрным при просмотре сбоку, при этом для владельца смартфона изображение остаётся чётким и читаемым. В показанном примере при активации режима Zero-peeking privacy весь дисплей затемняется для посторонних наблюдателей. Интересно, что устройство поддерживает управление на уровне отдельных пикселей и способно скрывать только определённые элементы интерфейса — например, уведомления с конфиденциальной информацией, не затемняя остальную часть экрана.

Пользователь сможет самостоятельно выбрать способ активации функции — включать и отключать её вручную либо доверить это автоматике, например, при выходе на улицу. По словам инсайдера Ice Universe, технология настолько впечатлила конкурентов, что Apple якобы планирует внедрить нечто подобное в MacBook к 2029 году. Некоторые ноутбуки уже предлагают упрощённую версию подобной защиты. У HP эта технология называется Sure View, а у Lenovo — PrivacyGuard. Однако такие решения затемняют только весь экран целиком и не поддерживают выборочное скрытие отдельных областей, как это реализовано в Galaxy S26 Ultra. Впрочем, вскоре крупные бренды явно улучшат эту технологию, если она действительно настолько хороша собой и привлекает внимание клиентов.