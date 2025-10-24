Samsung Galaxy S26 может задержаться до марта

Южнокорейские СМИ сообщают, что официальный релиз флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26 может быть перенесен с января на март следующего года. Утверждается, что задержка возникла из-за неготовности модели Galaxy S26+. Изначально корейский гигант вообще не собирался выпускать эту модель, заменив её потенциальным Galaxy S26 Edge. Однако из-за плохих продаж Galaxy S25 Edge производитель отменил «тонкую» модель и вернулся к S26+.

Ранее сообщалось, что новинки могут оснастить основными камерами с новыми фирменными сенсорами ISOCELL. Главный модуль получит 50-Мп датчик ISOCELL GNG, сверхширик – 50-Мп сенсор ISOCELL JN3 оптического формата 1/2,4 дюйма, а модуль с телеобъективом будет основан на 12-Мп датчике ISOCELL 3LD.