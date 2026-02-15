Samsung Galaxy S26 показали на живых фото

В сети появились живые фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Plus, который будет представлен уже 25 февраля. Предполагается, что перед нами снимки рабочего прототипа. Ранее стало известно, что аппарат получит фирменный процессор Exynos 2600 с максимальной частотой 3,9 ГГц, от 12 ГБ ОЗУ и от 256 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймовый экран с разрешением 3120:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, корпус толщиной 7,3 мм, батарею ёмкостью 4900 мАч, поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 10 Мп (3-кратное оптическое приближение) и 12 Мп (сверхширик), а также фронтальную камеру разрешением 12 Мп. Цена на смартфон стартует от 1270 евро соответственно.

Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
