Samsung Galaxy S26 показали на живых фото

В сети появились живые фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Plus, который будет представлен уже 25 февраля. Предполагается, что перед нами снимки рабочего прототипа. Ранее стало известно, что аппарат получит фирменный процессор Exynos 2600 с максимальной частотой 3,9 ГГц, от 12 ГБ ОЗУ и от 256 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймовый экран с разрешением 3120:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, корпус толщиной 7,3 мм, батарею ёмкостью 4900 мАч, поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 10 Мп (3-кратное оптическое приближение) и 12 Мп (сверхширик), а также фронтальную камеру разрешением 12 Мп. Цена на смартфон стартует от 1270 евро соответственно.