Samsung Galaxy S26 получит более быструю память

Между процессорами Snapdragon 8 Elite Gen 5 и его предшественником Snapdragon 8 Elite есть множество различий, и одним из самых заметных стало появление поддержки более быстрой памяти UFS 4.1. Благодаря этому обновлению будущие смартфоны Galaxy S26 могут получить ощутимый прирост в скорости и энергоэффективности. Хотя ходят слухи, что Samsung разрабатывает UFS 5.0 для своих будущих флагманов, в ближайшее время рынок скорее увидит промежуточные варианты в линейке UFS 4.0, начиная именно с UFS 4.1, поддержку которой и получил Snapdragon 8 Elite Gen 5. С ростом популярности локальных ИИ-функций в смартфонах производителям важно оснащать устройства максимально быстрыми решениями, чтобы справляться с возрастающей нагрузкой.

Для своих моделей Galaxy S25 компания Samsung закупала оперативную память у Micron, и именно эта компания представила технологию UFS 4.1 в начале года. Поэтому вполне вероятно, что партнёрство продолжится и для нового поколения. Несмотря на то, что UFS 4.1 нельзя назвать революционным обновлением, этот стандарт приносит несколько полезных улучшений — сокращается время загрузки системы, увеличивается объём кеша за счёт динамической регулировки (Dynamic Cache Adjustment) в зависимости от нагрузки, а также ускоряется восстановление после ошибок памяти. В случае с Galaxy S26 именно Snapdragon 8 Elite Gen 5 откроет дорогу к использованию UFS 4.1. Однако ожидается, что до конца года Samsung также выпустит процессор Exynos 2600 — его поддержка UFS 4.1 под вопросом.