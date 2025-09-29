Samsung Galaxy S26 получит более быструю память

Для своих моделей Galaxy S25 компания Samsung закупала оперативную память у Micron, и именно эта компания представила технологию UFS 4.1 в начале года. Поэтому вполне вероятно, что партнёрство продолжится и для нового поколения. Несмотря на то, что UFS 4.1 нельзя назвать революционным обновлением, этот стандарт приносит несколько полезных улучшений — сокращается время загрузки системы, увеличивается объём кеша за счёт динамической регулировки (Dynamic Cache Adjustment) в зависимости от нагрузки, а также ускоряется восстановление после ошибок памяти. В случае с Galaxy S26 именно Snapdragon 8 Elite Gen 5 откроет дорогу к использованию UFS 4.1. Однако ожидается, что до конца года Samsung также выпустит процессор Exynos 2600 — его поддержка UFS 4.1 под вопросом.