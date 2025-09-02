Samsung Galaxy S26 получит топовый процессор нового поколения

Запуск Galaxy S26, который ожидается в начале следующего года, может прервать многолетнюю эксклюзивность Qualcomm, поскольку Samsung, по сообщениям, готовится к массовому производству чипа Exynos 2600. Ранее компания объявляла, что это будет её первый 2-нм процессор на архитектуре GAA, подчеркнув значительный прирост производительности нейропроцессора по сравнению с предыдущим поколением. Теперь новый отчёт утверждает, что Samsung близка к началу полномасштабного производства и смогла решить проблемы с выходом годных кристаллов, которые прежде доставляли больше всего хлопот. Серия Galaxy S26, скорее всего, будет предлагаться в двух вариантах — со Snapdragon 8 Elite Gen 5 и с Exynos 2600, в зависимости от региона продаж. Такой подход позволит компании сократить расходы.

Недавно Exynos 2600 засветился в Geekbench 6 с результатами, сопоставимыми с урезанной версией Snapdragon 8 Elite Gen 5, что указывает на серьёзный потенциал нового 2-нм техпроцесса и возможность конкурировать с решениями TSMC, которые выйдут на массовое производство лишь в конце 2025 года. Однако Samsung предстоит не только доказать технологическое превосходство, но и вернуть доверие пользователей и партнёров. Линейка Exynos давно имеет репутацию «горячих» чипов, и чтобы развеять эти опасения, компания внедрила технологию Heat Pass Block, которая должна улучшить контроль за тепловыделением. Правда, об этой системе говорилось и ранее, а сам отчёт в значительной мере повторяет уже известные данные.