Samsung Galaxy S26 получит топовый процессор нового поколения

Запуск Galaxy S26, который ожидается в начале следующего года, может прервать многолетнюю эксклюзивность Qualcomm, поскольку Samsung, по сообщениям, готовится к массовому производству чипа Exynos 2600. Ранее компания объявляла, что это будет её первый 2-нм процессор на архитектуре GAA, подчеркнув значительный прирост производительности нейропроцессора по сравнению с предыдущим поколением. Теперь новый отчёт утверждает, что Samsung близка к началу полномасштабного производства и смогла решить проблемы с выходом годных кристаллов, которые прежде доставляли больше всего хлопот. Серия Galaxy S26, скорее всего, будет предлагаться в двух вариантах — со Snapdragon 8 Elite Gen 5 и с Exynos 2600, в зависимости от региона продаж. Такой подход позволит компании сократить расходы.

Недавно Exynos 2600 засветился в Geekbench 6 с результатами, сопоставимыми с урезанной версией Snapdragon 8 Elite Gen 5, что указывает на серьёзный потенциал нового 2-нм техпроцесса и возможность конкурировать с решениями TSMC, которые выйдут на массовое производство лишь в конце 2025 года. Однако Samsung предстоит не только доказать технологическое превосходство, но и вернуть доверие пользователей и партнёров. Линейка Exynos давно имеет репутацию «горячих» чипов, и чтобы развеять эти опасения, компания внедрила технологию Heat Pass Block, которая должна улучшить контроль за тепловыделением. Правда, об этой системе говорилось и ранее, а сам отчёт в значительной мере повторяет уже известные данные.
Смартфоны серии Pixel 10 получат гибридную стабилизацию…
Изначально предполагалось, что линейка смартфонов Google Pixel 10 в основном сохранит те же камеры, что и…
Появились первые тесты нового процессора iPhone 17 Pro…
В преддверии сентябрьского анонса серии смартфонов iPhone 17 в сети появляется всё больше слухов, и один …
iQOO Z10 Lite оценили в 17 тысяч рублей …
Бренд iQOO выпустил на российский рынок смартфон iQOO Z10 Lite, который оценен в 17000 и 18500 рублей за …
Официально: Redmi Note 15 Pro+ получит АКБ на 7000 мАч…
Компания Xiaomi раскрыла подробности о характеристиках смартфона Redmi Note 15 Pro+, который будет официа…
Камеру Vivo X300 показали на фото …
Недавно стало известно, что наследником популярного компактного флагмана Vivo X200 Pro mini станет смартф…
Redmi K90 Pro получит флагманский процессор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне Redmi K90 Pro, дебю…
Realme GT 8 получит топовые стереодинамики …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне Realme GT 8, официа…
В Японии запретили продажу Pixel 7…
Компания Google официально утратила своё право на продажу смартфонов серии Pixel 7 в Японии после решения…
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor