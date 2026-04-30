Samsung Galaxy S27 Ultra потеряет одну камеру

Известный инсайдер Ice Universe раскрыл подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S27 Ultra, который еще не был представлен официально. Утверждается, что основная камера устройства лишится модуля с 3-кратным оптическим приближением. Его заменит 200-Мп главный модуль за счет цифрового зума. По слухам, речь идет 200-Мп датчике изображения ISOCELL HPA оптического формата 1/1,12 дюйма.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Galaxy S26 Ultra имеет в своём оснащении 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy с тактовой частотой до 4,74 ГГц, 6,9-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3120:1440 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и поддержкой стилуса S Pen, основную камеру с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (3-кратное оптическое приближение) и 50 Мп (10-кратный оптический зум), фронтальную камеру разрешением 12 Мп с поддержкой автофокуса, АКБ ёмкостью 5000 мАч и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.
Vivo T5x 5G с АКБ на 7200 мАч оценили в 205 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T5x 5G, которая основана на 4-нанометровой однокри…
Xiaomi 17 Ultra оценили в 125 тысяч рублей …
В официальной российской продаже появился флагманский камерофон Xiaomi 17 Ultra, рекомендованная цена кот…
OPPO Find X9s Pro получит защиту от воды…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл основные параметры компактного флагманского смартфона …
Официально: OnePlus Ace 6 Ultra получит флагманский процессо…
Компания OnePlus раскрыла характеристики смартфона OnePlus Ace 6 Ultra, который будет представлен уже 28 …
iPhone Fold получит 12 ГБ оперативной памяти…
Сегодня в сети появились новые подробности о будущем складном смартфоне iPhone Fold от Apple. По слухам, …
Infinix представила стильный Note 60 Ultra Design by Pininfa…
Компания Infinix представила модели Note 60 и Note 60 Pro в середине февраля, однако самое интересное уст…
Motorola Razr 70 Ultra показали на рендерах …
Авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовал качественные изображения складного смартфона Motorola Razr 70 U…
Флагман Huawei Pura 90 готов к выходу …
Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал первые подробности о флагманском смартфоне Huawe…
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
