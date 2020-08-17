Samsung Galaxy S7 неожиданно получил обновление

Компания Samsung выпустила обновление для смартфонов Galaxy S7, которые были представлены более четырех лет назад. Корейский производитель не приводит подробностей об этом внеплановом апдейте, лишь настоятельно рекомендуя установить его во избежание ошибок. Отметим, что плановая поддержка смартфонов Samsung Galaxy S7 и S7 Edge закончилась в апреле этого года, но в мае Samsung выпустила обновление безопасности, исправляющее критическую уязвимость SVE-2020-16747. Речь идет о формате изображений Qmage (.qmg), который относится ко всем смартфонах корейской компании, выпущенных с 2014 года.