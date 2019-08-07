Samsung Galaxy S7 все же будет получать регулярные обновления

Не секрет, что смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 Edge стали одними из самых популярных моделей в линейке, и даже сейчас, через три года после выхода, ими еще много кто пользуется. Кажется, это поняли и в Samsung, потому что корейских гигант вернул эти модели в перечень смартфонов, которые будут получать регулярные обновления. Скорее всего, речь идет все же о ежеквартальных, а не ежемесячных обновлениях. Напомним, что месяц назад Samsung исключила Galaxy S7 и S7 Edge из данного списка. Что до ежемесячных обновлений, то их будут получать владельцы флагманов, не старше Galaxy S8 и Galaxy Note 8, а также Galaxy A5 (2017) и Galaxy A8 (2018).