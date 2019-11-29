Samsung Galaxy S8 не получит обновления до Android 10

Компания Samsung опубликовала список, в котором указаны все модели смартфонов, которые получат обновление до Android 10. В этом перечне не нашлось места вышедшим в 2017 году флагманам Galaxy S8 и Galaxy Note8. И это несмотря на недавние слухи о том, что якобы представитель Samsung подтвердил выход Android 10 на Galaxy S8. Справедливости ради, данные флагманы уже получили два крупных обновления: до Android 8 Oreo и Android 9 Pie. Это вполне укладывается в политику корейского производителя, гарантирующего два крупных обновления операционной системы для своих смартфонов.