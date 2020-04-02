Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ и Galaxy Note 9 не получат оболочку One UI 2.1

Ранее в просторах интернета гуляла информация, что компания Samsung обновит старые флагманы до фирменной оболочки One UI 2.1. Но теперь появилась иная информация.

Согласно модератору форума Samsung Community, что компания Samsung, не планирует обновлять старые флагманы до новой фирменной оболочки One UI 2.1. А именно модели 2018 года выпуска: Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ и Galaxy Note 9.

Как показывает практика, спустя два года, после выхода смартфона или другого устройства, компания Samsung перестаёт выпускать крупные прошивки и обновления, а лишь добавляет актуальный патч безопасности.