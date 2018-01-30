Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ показались на новых рендерах

Готовящиеся к выходу флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ показались на новых качественных рендерах, созданных известным производителем различных скинов для смартфонов Dbrand. Дизайн смартфонов на рендерах ничем не отличается от предыдущих утечек: корпус из стекла и металла, сканер отпечатка пальцев под камерой, Infinity-дисплей с узкими рамками и кнопка Bixby. Заметим, что в прошлом году Dbrand рассекретили дизайн Samsung Galaxy Note 8 задолго до официальной презентации. Что до Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+, то их официальная премьера запланирована на 25 февраля.