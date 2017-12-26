Samsung Galaxy S9 и S9+ появятся в продаже в начале марта

Компания Samsung готовится к началу массового производства флагманских смартфонов Galaxy S9 и S9+, сообщает корейское издание ETNews. По словам источника, массовое производство стартует в январе 2018 года, а сейчас ведется производство основных компонентов смартфонов. Это сделает возможным начать продаже уже в конце февраля или начале марта. Большинство аналитиков уверены, что анонс Galaxy S9 и S9+ состоится в рамках выставке выставки MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта, а продажи начнутся в начале марта. По предварительным данным, смартфоны будут мало отличаться от своих предшественников.